Griechenland: Deutschland muss mehr Flüchtlingen aufnehmen

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis fordert, dass Deutschland mehr Flüchtlinge von der Insel Lesbos aufnehmen soll. Es müsse einen europäischen Asyl- und Migrationspakt geben, wie ihn die Kommission versprochen habe, sagt er der "Bild am Sonntag". Die Registrierlager auf den griechischen Inseln in der Ägäis sind überfüllt. In den Camps dort leben nach Angaben des griechischen Ministeriums für Bürgerschutz rund 39.000 Menschen. Eingerichtet sind sie nur für rund 7.500. Der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi, hatte die Zustände kürzlich als katastrophal bezeichnet.