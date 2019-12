Ein Twitter-Foto, auf dem Klima-Aktivistin Greta Thunberg im Zug auf dem Boden sitzt, hat eine heftige Debatte ausgelöst. SWR-Umweltredakteur Axel Weiß fragt sich, was das soll.

Genau das braucht unser Planet nach der UN-Klimakonferenz jetzt am Allermeisten: Eine intensive Debatte darum, wie lange und ob eine Jugendliche in der Deutschen Bahn wegen Überfüllung auf dem Boden sitzen musste. Geht’s noch?

In der Debatte müsste es darum gehen, warum zum Teufel schon wieder eine Klimakonferenz faktisch gescheitert ist, und - um in Deutschland zu bleiben - wie schaffen wir das, dieses gerade vom Bundesrat abgenickte Klimapaketchen irgendwie noch klimawirksam nachzubessern, damit es wirklich was bringt?

Niedere Instinkte werden bedient

Stattdessen: Greta, immer wieder Greta Thunberg. Manche, wie die "Bild"", machen das vermutlich mit Absicht. Kein niederer Instinkt ist niedrig genug, um nicht in Worte gemünzt zu werden.

Die Fantasie, dass ein getwittertes Foto der auf dem Wagonboden hockenden Greta Thunberg im überfüllten Zug ein Fake wäre und die unbequeme Klima-Ikone sich stattdessen wohlig im Platz in der 1. Klasse räkelte: zu schön, um sie nicht zu drucken.

So geht Boulevard und Populismus

So geht Boulevard. So geht auch rechtsextreme Propaganda aus der AfD-Ecke, die im Netz in eine ähnliche Richtung zielte. Irgendwas wird schon hängen bleiben, nicht jeder wird mitkriegen, dass Greta Thunberg wegen ausgefallener Züge erst mal keinen Sitzplatz hatte. "Framing" nennt sich sowas: eben nicht über das ungelöste Problem Klimawandel reden sondern über Nebensächlichkeiten.

Dass sich die Social-Media-PR-Truppe der Bahn in Sachen Greta-Reise kräftig blamiert hat, Schwamm drüber und eine verpasste Chance. Aber dass die bundeseigene Deutsche Bahn als unser wichtigstes klimafreundliches Verkehrsmittel seit "Bahnchef Mehdorn" systematisch aufs Abstellgleis rangiert wurde, bleibt mehr als ein Ärgernis: Das ist eine verfehlte klimapolitische Weichenstellung.

Die Bahn muss endlich klotzen

Zwar will die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren in neue Züge und Infrastruktur kräftig investieren, allein 8,5 Milliarden Euro in neue Fernzüge, hieß es von der Bahn. Doch allein der Investitionsstau aus den letzten Jahrzehnten beläuft sich auf 60 Milliarden Euro!

Und bis 2030 soll sich die Zahl der Bahnfahrenden verdoppeln, so will es die Bundesregierung. Wenn wir da nicht endlich klotzen, sondern weiter kleckern werden zunehmend mehr Bahnfahrende wohl auf dem Boden sitzen wie Greta Thunberg. "Genieß' dein Leben in vollen Zügen!" - das ist Klimaschutz in Deutschland 2019.