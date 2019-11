Klimaaktivistin Greta Thunberg hat offenbar eine umweltschonende Mitfahrgelegenheit von den USA nach Europa gefunden. Die 16-jährige Schwedin hat auf Twitter geschrieben, sie werde von Bekannten auf einem Katamaran mitgenommen. Thunberg will Anfang Dezember an der UN-Klimakonferenz in Madrid teilzunehmen. Das Treffen war wegen der aktuellen Unruhen in Chile kurzfristig nach Spanien verlegt worden.