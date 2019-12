Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die deutsche Kritik an den US-Sanktionen wegen Nord Stream 2 zurückgewiesen. Der "Bild am Sonntag" sagte Grenell, 15 europäische Länder, die EU-Kommission sowie das EU-Parlament hätten Bedenken bei dem Pipeline-Projekt. Viele europäische Diplomaten hätten sich bei der US-Regierung für ihr Engagement bedankt. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Sanktionen zuvor als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands bezeichnet.