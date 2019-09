Am Vormittag will der Supreme Court in London verkünden, ob er die von Premierminister Boris Johnson veranlasste Zwangspause des Unterhauses für rechtmäßig hält. Bis zur Anhörung vergangene Woche schien eigentlich alles für einen Richterspruch zugunsten des Premiers zu sprechen.

Die elf Richter des Obersten Gerichts wollten es genau wissen: Was waren die Motive Boris Johnsons, das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken? Bei der dreitägigen Anhörung wurden die Rechtsvertreter der Regierung regelrecht in die Mangel genommen. Dauer 1:04 min Supreme Court könnte Überraschung in petto haben Das Oberste Gericht in London entscheidet über die Zwangspause des britischen Parlaments. Johnson hatte das Parlament bis zum 14. Oktober beurlaubt. Begründet hatte er die Zwangspause damit, dass er Zeit zur Ausarbeitung des neuen Regierungsprogramms brauche. Die Kläger werfen dem Premier vor, die Abgeordneten kaltzustellen, damit sie ihm bei seinen Brexit-Plänen nicht in die Quere kommen. Schwierige Entscheidung für die Richter Für die Richter ist die Frage nicht einfach einfach zu beantworten. Es gibt in Großbritannien keine geschriebene Verfassung, wo die Kompetenzen des Regierungschefs klar geregelt wären. Folgen die Richter des Supreme Courts Johnsons Begründung für die Zwangspause nicht, wäre des eine herbe Niederlage für den Premier. Rücktrittsfoderungen dürften dann nicht lange auf sich warten lassen. dpa Bildfunk Picture Alliance Hat Johnson getäuscht? Zwei Gerichte waren bereits zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen. Das Oberste Gericht von Schottland urteilte, dass Johnson die Königin bei der Beantragung der Parlamentspause über seine Motive getäuscht habe. Der High Court in London hatte eine entsprechende Klage abgewiesen. Jetzt ist es am Supreme Court, eine abschließende Entscheidung zu fällen. Austritt zum 31. Oktober - mit oder ohne Abkommen Boris Johnson will Großbritannien mit allen Mitteln am 31. Oktober aus der EU führen - im Zweifel auch ohne Abkommen. Gegen diesen Plan hatte das Parlament in letzter Minute ein Gesetz verabschiedet. Es soll einen ungeregelten Austritt Großbritanniens verhindern. Sollte es kein Abkommen geben, sieht das Gesetz vor, dass eine erneute Verschiebung beantragt werden muss. Dagegen hatten EU-Vertreter allerdings schon Vorbehalte geäußert.