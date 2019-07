Greenpeace warnt vor Mangan-Abbau

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnt vor Tiefsee-Bergbau. Es geht um den Abbau von sogenannten Manganknollen im pazifischen und indischen Ozean, die in tausenden Metern Tiefe auf dem Meeresboden liegen. Mangan ist ein seltenes Metall und kommt vor allem in der Stahlindustrie zum Einsatz. In den Knollen ist aber zum Beispiel auch Kobalt, ein Metall, das in Akkus verwendet wird.

Etliche Länder planen in den Abbau am Meeresboden einzusteigen, um sich den Zugang zu Mangan und anderen seltenen Rohstoffen zu sichern. 29 Lizenzen wurden bisher vergeben, für eine Fläche, die insgesamt größer ist als Spanien. Auch Deutschland hat sich zwei Abbaulizenzen gesichert. Die Folgen für die Tiefsee wären laut Greenpeace verheerend. Ein derartiges Umpflügen des Tiefseebodens könnte noch kaum erforschte Arten auslöschen und das komplette Ökosystem zerstören.