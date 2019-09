Greenpeace demonstriert gegen Tiefsee-Bergbau

Greenpeace-Aktivisten haben am Morgen in Berlin gegen den geplanten Abbau von Metallen und Mineralien in der Tiefsee demonstriert. Mit dem Modell eines Tiefseebaggers zogen sie unter anderem vor den Sitz des Bundesverbands der deutschen Industrie. Dort warnten sie vor einer industriellen Ausbeutung des Meeresbodens - das gefährde einzigartige Ökosysteme und Spezies, so die Aktivisten. Deutschland habe sich im pazifischen und im indischen Ozean bereits zwei Lizenzen gesichert und stehe quasi in den Startlöchern. Unter dem Meeresboden befinden sich große Vorkommen an Kobalt, Mangan, Kupfer, Nickel und seltene Erden - Stoffe, die unter anderem zur Herstellung von Computern und Smartphones gebraucht werden.