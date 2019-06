Gorch Fock wird fertiggebaut

per Mail teilen

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" wird offenbar zu Ende saniert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) habe sich für einen Weiterbau entschieden, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Ziel sei es, das Schiff bis zum Herbst 2020 fertigzustellen. Der vereinbarte Kostenrahmen soll nicht überschritten werden. Am Freitag war geprüft worden, ob der Schiffsrumpf schwimmfähig ist. Das Bestehen dieses Testlaufs galt als Voraussetzung dafür, dass weitergebaut werden darf. Die Sanierung der "Gorch Fock" steht in der Kritik. Die Kosten dafür waren ursprünglich mit zehn Millionen Euro angesetzt worden. Mittlerweile geht man von Gesamtkosten in Höhe von 135 Millionen Euro aus. Die zuständige Elsflether Werft ist seit Februar insolvent. Die Staatsanwaltschaft untersucht zudem die Geschäftspraktiken von zwei Ex-Vorständen der Werft.