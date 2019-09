Der Internetkonzern Google zahlt in einem Steuerstreit eine Milliarde Dollar an Frankreich. Das Unternehmen habe sich mit der Regierung in Paris darauf geeinigt, teilte Google mit. Die Staatsanwaltschaft hatte Google vorgeworfen, Gewinne in Frankreich kleinzurechnen, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Ähnliche Einigungen hat Google bereits mit Großbritannien und Italien getroffen.