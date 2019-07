Google und Forschungszentrum Jülich wollen kooperieren

Google und das Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen wollen künftig zusammen superschnelle Rechner entwickeln. Laut Bundeswirtschaftsministerium vereinbarten beide Seiten eine Partnerschaft. Am Rande seiner US-Reise bezeichnete Minister Peter Altmaier (CDU) Quantencomputer als wichtige Zukunftstechnologie. Dafür sei noch viel Grundlagenarbeit nötig. Altmaier ist bis zum Freitag in den USA. Nach Gesprächen im Silicon Valley will er US-Regierungsvertreter treffen. Dabei soll es um den Handelskonflikt zwischen den USA und der EU gehen.