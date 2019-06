Scholz rechnet fest mit internationaler Mindeststeuer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD rechnet fest mit einer weltweiten Mindeststeuer. Das sagte er am Rande des Treffens der Finanzminister der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, G20, in Japan. Vertreter aller Länder, die sich dazu geäußert hätten, seien für eine Mindeststeuer. Derzeit, so Scholz, werde an Regeln gearbeitet, die nächstes Jahr beschlossen werden könnten. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire gibt sich noch ehrgeiziger. Er möchte, dass die Vorarbeiten für eine weltweite Mindeststeuer schon Ende des Jahres abgeschlossen werden. Für den Bundeshaushalt erwartet Scholz Vorteile. Alle Staaten würden dann mehr Geld einnehmen.

Etliche internationale Großkonzerne, vor allem Digitalkonzerne, zahlen zu wenig Steuern.