Das städtische Altenheim „Haus Friesenheim“ in Ludwigshafen beteiligt sich an einer Studie, die den Effekt von Computerspielen bei der Seniorenbetreuung testet. Bundesweit beteiligen sich daran rund 100 Einrichtungen. In Rheinland-Pfalz sind es drei. Fünf Frauen und Männer spielen dabei mehrmals in der Woche rund eine Stunde lang am Computer. Sie sitzen vor einem großen Bildschirm und eine Kamera erfasst ihre Körperbewegungen. So können sie beispielsweise ein Motorrad steuern, Tischtennisschläger bewegen oder kegeln. Nach einem Jahr wird ausgewertet, ob sich ihre Koordination, ihre Bewegungsabläufe oder ihre Konzentration verbessert hat - im Vergleich zu fünf anderen Heimbewohnern, die nicht an dem Projekt beteiligt sind. Vor dem Start des Projekts hatten erste Tests ergeben, dass sich die Gesundheit und auch das Miteinander von Heimbewohnern verbessert. Die Untersuchung wird im Auftrag der Barmer-Krankenkasse durchgeführt und von drei Wissenschafts-Instituten in Berlin begleitet. mehr...