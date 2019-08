Google-Mitarbeiter hören keine Mitschnitte von Sprachassistenten ab

per Mail teilen

Google lässt in Europa offenbar vorerst die Mitschnitte aus seinen Sprachassistenten nicht mehr von Menschen auswerten. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar sagte, zunächst stoppe Google diese Praxis für drei Monate. Der Konzern reagiere damit auf ein Verwaltungsverfahren. Dieses hatte Caspar selbst eingeleitet um zu erreichen, dass Google-Mitarbeiter oder Dienstleister die Mitschnitte nicht mehr anhören dürfen. In den vergangenen Monaten war bekannt geworden, dass Amazon, Google und Apple bei ihren Sprachassistenten die Aufnahmen nicht nur von Computern, sondern auch von Menschen auswerten lassen. Die Konzerne argumentieren, dass die Auswertung anonymisiert abläuft und so die Genauigkeit der Spracherkennung verbessert wird.