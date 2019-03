per Mail teilen

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg wird mit einer Goldenen Kamera ausgezeichnet. Sie bekommt den Sonderpreis Klimaschutz, teilten die Veranstalter mit. Die 16-jährige Thunberg gilt mit ihrer "Fridays for Future"-Bewegung als weltweite Symbolfigur für den Kampf gegen den Klimawandel. Sie wird den Preis am 30. März in Berlin entgegennehmen.