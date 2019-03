per Mail teilen

Bei den Bob-Weltmeisterschaften in Kanada hat Deutschland zwei Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Das Team Deutschland 2 holte im Wettbewerb Gold vor Kanada und den USA. Den deutschen Bob-Fahrerinnen gelang ein Doppelsieg. Gold ging an Olympiasiegerin Mariama Jamanka und Anschieberin Annika Drazek, Silber an Stephanie Schneider und Ann-Christin Strack.