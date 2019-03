Göttinger Friedenspreis überreicht

Der Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" ist mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet worden. In der Laudatio hieß es, der Verein trage durch seine Veröffentlichungen dazu bei, dass man in Deutschland mehr über die Lage im Palästinenser-Gebiet erfahre. Der Zentralrat der Juden hatte die Preisverleihung im Vorfeld kritisiert. Der Verein sei judenfeindlich. Das findet auch der Antisemitismus-Beauftrage der Bundesregierung, Dr. Felix Klein. Am Ort der Preisverleihung haben sich am Mittag rund 50 Menschen zu einer Protest-Aktion versammelt.