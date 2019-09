Nach dem tödlichen Angriff auf eine Frau in Göttingen hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Eine Polizeisprecherin sagte, der 52-Jährige sei vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt gefasst worden. Ein Zeuge habe den Tatverdächtigen erkannt und die Polizei gerufen. Der Mann soll am Donnerstag bei einem Streit in Göttingen mitten auf der Straße eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben.