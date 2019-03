Glyphosat: Rückschlag für Bayer vor Gericht

per Mail teilen

Der Chemiekonzern Bayer hat wegen des Pflanzengifts Glyphosat seines Tochter-Unternehmens Monsanto einen weiteren Rückschlag in den USA erlitten. Konkret geht es um ein Unkrautvernichtungsmittel, das Glyphosat enthält. Nach dem Urteil eines Geschworenengerichts in San Francisco hat es zur Krebserkrankung eines Mannes beigetragen, der das Mittel 25 Jahre lang benutzt hat. Der Prozess geht nun in eine zweite Phase. Es wird geklärt, ob Monsanto Risiken verschleiert hat und wie hoch der Schadenersatz ausfallen könnte. Ob Glyphosat tatsächlich Krebs auslösen kann, ist unter Wissenschaftlern umstritten.