Glyphosat: Länder wollen schnelleren Verzicht

Die Bundesländer lehnen den Umgang der Regierung mit dem Unkrautvernichter Glyphosat ab. Der Bundesrat appelliert an die Große Koalition, den Einsatz des umstrittenen Mittels an öffentlichen Einrichtungen sofort zu verbieten. Außerdem soll nach Möglichkeiten gesucht werden, den Glyphosat-Einsatz in Haus- und Kleingärten zu verringern und durch Alternativen zu ersetzen. Bisher ist ein schrittweiser Verzicht auf Glyphosat bis 2023 vorgesehen. Die Länderkammer hat auch einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Schwangere und Kinder vor Tabakrauch im Auto schützen soll. Wer gegen das Rauchverbot verstößt, muss künftig mit Bußgeld rechnen. Neuer Präsident des Bundesrats wird der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).