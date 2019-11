per Mail teilen

Laut einer Studie sind die Deutschen so glücklich wie zuletzt 1989 - das geht aus einer aktuellen Studie hervor. Am glücklichsten sind laut Studie Menschen in Schleswig-Holstein, Schlusslicht ist Brandenburg. Der "Glücksatlas" wird von der Deutschen Post erstellt. Die Daten stammen unter anderem aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach.