Jugendliche in Deutschland folgen bei der Berufswahl traditionellen Rollenbildern. Dagegen arbeitet seit 2001 der Girls' Day an. Firmengründerin Christina Joho lässt Mädchen Roboter programmieren.

Christina Joho ist Gründerin und Inhaberin der Firma Female Future Leaders. Zum Girls' Day hat sie zehn Mädchen bei sich zu Gast. "Die Mädchen programmieren Roboter. Sie machen das zusammen mit Gründerinnen. Es werden also Frauen da sein, die gegründet haben und ihre Geschichte erzählen, die auch davon erzählen, dass sie Schwächen haben und trotzdem Gründerinnen geworden sind", sagte Joho im SWR.

"You cannot be, what you cannot see"

Joho verweist auf den Satz: "You cannot be, what you cannot see". Es sei entscheidend, dass Mädchen Vorbilder haben: "Wenn man keine Vorbilder hat, also nicht sieht, dass Frauen in bestimmten Rollen sind, dann entsteht der Eindruck, dass Frauen nicht alles erreichen können, oder dass es eben nur bestimmte Frauen- und Männerberufe gibt", sagte die Firmengründerin.

Technologie anwenden, aber bitte kreativ

Das Handy oder den Laptop können nach Meinung von Christina Joho alle bedienen, das sei nicht das Thema. Die Mädchen sind schließlich Digital Natives. "Uns geht es aber ums Selbstgestalten, Selbstmachen - nicht darum, nur die Apps zu nutzen, die aus dem Silicon Valley kommen."

Die Firmeninhaberin nennt das Stichwort "Design-Thinking-Baukasten": "Da lernen Mädchen, wie man Probleme löst - und wie man damit Weltverbesserin oder Erfinderin wird." Denn darum gehe es.

Das Wichtigste am Girls' Day sind die Emotionen

Am Ende des Girls' Days lassen Christina Joho und die anderen Gründerinnen die Mädchen erzählen, was sie vom Tag mitnehmen - und wie sie sich fühlen. "Das Wichtigste ist das Gefühl. Wir wollen Begeisterung hervorrufen, denn über Emotionen kommt der Zugang."

Im Audiobeitrag gibt Christina Joho wieder, was eine zehnjährige Teilnehmerin über den Kurs gesagt hat: