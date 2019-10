Gipfeltreffen: Putin sichert afrikanischen Staaten Militärhilfe zu

per Mail teilen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Gästen beim ersten Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi weitere Militärhilfe versprochen. Die Entwicklung in vielen Ländern Afrikas werde durch Extremismus und Terrorismus behindert, sagte Putin. Deshalb gebe es mit mehr als 30 afrikanischen Staaten bereits Vereinbarungen über eine militärisch-technische Zusammenarbeit. Russland bemüht sich derzeit darum, seine sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Verbindungen nach Afrika neu zu beleben. An dem Gipfel nehmen 10.000 Vertreter aus mehr als 50 Ländern teil, darunter mehr als 40 Staats- und Regierungschefs.