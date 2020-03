In Paris trifft sich Kanzlerin Angela Merkel heute mit den Präsidenten von Frankreich, Russland und der Ukraine, um über den Ukraine-Konflikt zu beraten. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Russland zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. Der Konflikt sei seit Jahren eine schwelende Wunde in Europa, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe mit mutigen Schritten eine neue Dynamik in Gang gebracht, jetzt müsse sich auch Russland bewegen, so Maas.