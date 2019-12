Ab dem 1. März soll das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz gelten. Doch wie soll es umgesetzt werden? Kanzlerin Merkel berät mit Unternehmen und Gewerkschaften, wie das gelingen kann.

Ohne ausreichend Fachkräfte kann ein Wirtschaftsstandort nicht erfolgreich sein, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Und macht sich in ihrem wöchentlichen Podcast Gedanken, dass Unternehmen aus Deutschland abwandern könnten.

Dauer 0:13 min Merkel: "Verhindern, dass Unternehmen abwandern" Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach in ihrem wöchentlichen Video-Podcast darüber, wie Deutschland dem Fachkräftemangel begegnen könne.

Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommt ab März

Nun heiße es, die Menschen auf der Welt zu finden, die bereit seien, nach Deutschland zu kommen, so Merkel. Beim Fachkräftegipfel heute soll daher konkret besprochen werden, wie in der Praxis Fachkräfte nach Deutschland geholt werden können. Den rechtlichen Rahmen dafür gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im März in Kraft tritt. Dabei geht es aber nicht nur um Akademiker. Sie kenne auch viele Handwerker und Betriebe, die händeringend Fachkräfte suchten, so Merkel.

Dauer 0:27 min Merkel: "Visa müssen schnell erteilt werden" Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach in ihrem wöchentlichen Video-Podcast darüber, wie Deutschland dem Fachkräftemangel begegnen könne.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) forderte im SWR von der Wirtschaft mehr Anstrengungen und höhere Löhne. In einigen Branchen, wie zum Beispiel in der Pflege, müsse mehr gezahlt werden. Dazu sollten Unternehmen sagen, auf welche Staaten bei der Einwanderung ein besonderes Augenmerk gelegt werden solle.