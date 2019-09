Giffey will Kinder von IS-Anhängern zurückholen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will Kinder von deutschen IS-Anhängern aus den Gefangenenlagern in Syrien zurückholen. Es sei auch die Verantwortung des Staates, das Wohl dieser Kinder zu sichern, sagte die SPD-Politikerin der "taz". Es gehe um Kinder, die viel Leid hinter sich hätten. Einige seien krank, verletzt oder unterernährt. Giffey betonte, dass diese Kinder nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich seien. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind zur Zeit mehr als 120 Kinder allein in Lagern in Nordsyrien. Im August hatte die Bundesregierung vier Kinder, darunter drei Waisen und ein schwer krankes Baby, nach Deutschland zurückgeholt.