Großunternehmen, die keine Frauen in der Führungsspitze haben, müssen wohl in Zukunft mit hohen Bußgeldern rechnen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat in der "Welt am Sonntag" einen Gesetzentwurf dazu angekündigt. Den bereite sie gerade mit Justizministerin Christine Lambrecht vor. Die beiden SPD-Ministerinnen wollen demnach Geldstrafen einführen, wenn große Unternehmen keine Frau im Vorstand haben ohne stichhaltige Begründung.