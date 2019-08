per Mail teilen

Heftige Gewitter mit Starkregen haben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für Schäden gesorgt. Auto- und Bahnfahrer brauchten am Morgen Geduld. Bei Leonberg kam es zu einem tödlichen Unfall.

Unwetter haben vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs in der Nacht Schäden angerichtet. Bäume stürzten um, Keller liefen voll Wasser, Straßen wurden überflutet. Auf der A81 bei Leonberg starb ein Autofahrer, vermutlich durch einen Aquaplaning-Unfall. Nach Polizeiangaben kam sein Wagen ins Schlingern, der Mann soll aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Er starb noch an der Unfallstelle.

Dauer 1:15 min Unwetter über Baden-Württemberg Julian Baumeister fasst die Folgen der Unwetter in Baden-Württemberg zusammen.

A5 stundenlang gesperrt - B3 bei Ettlingen überflutet

Die A5 bei Karlsruhe war für sechs Stunden gesperrt, weil Äste und zu viel Wasser die Fahrbahn unpassierbar machten. Die Bundesstraße 3 bei Ettlingen war derart überflutet, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge stehenlassen mussten.

In Nordbaden ist der Zugverkehr eingeschränkt, weil die Oberleitung der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Ettlingen beschädigt wurde. Züge fallen aus oder werden über die parallel verlaufene Strecke über Durmersheim umgeleitet. Auch im Fernverkehr gibt es Verspätungen. Die TGVs und ICEs von Frankfurt nach Paris fahren derzeit nicht über Karlsruhe und Straßburg.

Unfälle in Rheinland-Pfalz

Starker Regen sorgte auch für viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Rheinland-Pfalz. Auf der A48 wurde eine Frau schwer verletzt, nachdem sich ihr Wagen mehrfach überschlug. Sie war mit ihren beiden Kindern unterwegs, die vorsorglich auch ins Krankenhaus kamen.