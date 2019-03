Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden: Es ist zulässig, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den zusätzlichen Kosten bei so genannten Hochrisikospielen beteiligt werden kann.

Im konkreten Fall ging es um einen Gebührenbescheid des Landes Bremen an die DFL von rund 400.000 Euro aus dem Jahr 2015. Die DFL hatte dagegen geklagt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun entschieden, dass das Bremer Landesgesetz, das eine Kostenbeteiligung vorsieht, rechtens ist. Allerdings wurde der Fall an die Vorinstanz, das OVG Bremen, zurückverwiesen, weil nicht ganz klar ist, ob der konkrete Gebührenbescheid mit den landesgesetzlichen Regelungen übereinstimmt. Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, denn die Diskussion um die Kosten für die zum Teil enormen Polizeieinsätze schwelt schon seit Jahren. Immerhin sind auch neun von zehn Deutschen laut einer Umfrage der Meinung, dass sich die Vereine oder die DFL an den Kosten beteiligen sollen (Infratest Dimap im Auftrag der WDR-Sendung "Sport inside").