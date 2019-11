In Deutschland gibt es viel zu wenig Plätze in Frauenhäusern. Besonders schlimm ist die Situation in Ballungsräumen. Was passiert Frauen, die keinen Platz finden aber dringend weg müssen vom Partner?

Im vergangenen Jahr wurden 114.000 Frauen in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen. Für viele wäre ein Frauenhaus der letzte Zufluchtsort. Das Problem: In Deutschland gibt es viel zu wenig Plätze. In Baden-Württemberg gibt es 752 Plätze in Frauenhäusern - es fehlen aber laut Istanbul-Konvention 2.103 Plätze. Dauer 2:23 min Was bleibt Frauen, wenn sie keinen Platz im Frauenhaus bekommen? Was bleibt Frauen, wenn sie keinen Platz im Frauenhaus bekommen? In Stuttgart finden Frauen fast nie einen freien Platz Vor allem in Ballungsgebieten sei die Lage besonders schlimm. In Stuttgart fänden Frauen so gut wie nie einen freien Platz, sagt Liane Wacker, Sprecherin Landesnetzwerk Frauenberatungsstellen häusliche Gewalt & Verbandsrätin Baden-Württemberg im Bundesverband Frauenberatungsstellen & Frauennotrufe (bff), im SWR-Interview. Ein weiteres Problem seien die hohen Zugangshürden, so Wacker. Weil die Finanzierung der Plätze über Tagessätze laufe, würden viele Personengruppen rausfallen, zum Beispiel Berufstätige, Studentinnen oder Frauen ohne Aufenhaltstitel. Diese Frauen fänden selbstständig nur schwer einen Platz und bräuchten Beratungsstellen für eine Vermittlung. Für Frauen in einer Krisensituation sei das natürlich ein besonders schwerer Weg, betont Wacker. Anzeige bei der Polizei oder untertauchen bei Freunden Die Frauen hätten noch die Möglichkeit, Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz in Anspruch nehmen - zum Beispiel den Partner der Wohnung zu verweisen, aber dafür sei eine Anzeige bei der Polizei nötig. Vielen Frauen bliebe daher nur die Möglichkeit, ein paar Tage bei einer Freundin zu wohnen, bis vielleicht doch noch ein Platz im Frauenhaus gefunden ist, sagt Wacker weiter. Oder die Frauen müssten weiter weg gehen, zum Beispiel in den Bodenseeraum, obwohl sie eigentlich aus Mannheim kommen. Aber dann würde ihnen natürlich viel Unterstützung wegbrechen. Frauen sollen Verletzungen auf jeden Fall dokumentieren Kathrin Yen, Leiterin Gewaltambulanz in Heidelberg, weist darauf hin, dass Frauen auf jeden Fall ihre Verletzungen dokumentieren sollten, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Gerade bei Angeboten wie der Gewaltambulanz gebe es diese Möglichkeit - ohne gleich eine Anzeige zu machen, sagte sie im SWR. Frauen gingen oft trotz schwerer Verletzungen nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus - auch aus Angst, das würde automatisch zu einer Anzeige führen. Das sei nicht grundsätzlich so, sagte Yen. Dauer 0:55 min Verletzungen dokumentieren - auch ohne Anzeige Kathrin Yen, Leiterin der Gewaltambulanz der Uniklinik Heidelberg