In Nordrhein-Westfalen ist es am Mittwochabend zu Gewalt bei Demonstrationen von Kurden gegen die türkische Offensive in Nordsyrien gekommen. In Lüdenscheid wurde ein Mann durch Messerstiche verletzt. Nach einem Medienbericht waren vor der Tat kurdische und türkische Demonstranten aneinandergeraten. Aus Bottrop wurden nach einer Kundgebung neun Verletzte gemeldet. In Mannheim demonstrierten mehrere Hundert Kurden friedlich gegen die türkischen Angriffe.