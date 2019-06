per Mail teilen

Ist Saudi-Arabiens Kronprinz in die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt? Eine UN-Menschenrechtsspezialistin sieht "glaubhafte Hinweise".

In ihrem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat schreibt die Menschenrechtsspezialistin der Vereinten Nationen, Agnès Callamard, sie sehe "glaubhafte Hinweise" für eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronzprinzen Mohammed bin Salman.

Zur Klärung der Schuldfrage sei allerdings noch eine weiterführende Untersuchung nötig, so Callamard in ihrem Bericht, der in Genf veröffentlicht wurde.

Khashoggi im Oktober in Istanbul getötet

Der regierungskritische saudische Journalist Khashoggi wurde im vergangenen Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman war mehrfach als Drahtzieher der Tötungsaktion verdächtigt worden.

Sanktionen gegen bin Salman gefordert

Callamard fordert außerdem internationale Sanktionen gegen den Kronprinzen. Zwar gelte für jeden immer die Unschuldsvermutung. Aber bei anderen Sanktionen werde darauf auch keine Rücksicht genommen.

