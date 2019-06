Gesunkenes Ausflugsschiff aus Donau geborgen

Das vor fast zwei Wochen auf der Donau in Budapest gesunkene Ausflugsschiff ist geborgen. Ein Schwimmkran hob das Wrack an die Wasseroberfläche. Bei den Bergungsarbeiten entdeckten die Helfer vier weitere Tote - unter ihnen den Kapitän. Das Ausflugsschiff war am 29. Mai von einem viel größeren Donau-Kreuzfahrtschiff gerammt worden und sank innerhalb von Sekunden. An Bord waren 33 südkoreanische Touristen und zwei ungarische Besatzungsmitglieder. Vier Touristen werden noch vermisst, sieben Südkoreaner konnten gleich nach dem Unglück gerettet werden.