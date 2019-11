Viele Deutsche ernähren sich ungesund. Das geht aus der OECD-Gesundheitsstudie hervor. Das Gesundheitssystem und die ärztliche Versorgung sind überdurchschnittlich gut.

Ungesunde Lebensstile sind in Deutschland nach wie vor weit verbreitet. Das gab die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrer Gesundheitsstudie bekannt. Die Deutschen trinken demnach rund elf Liter reinen Alkohol pro Jahr. Zudem sei der Anteil der Raucher mit 19 Prozent der Bevölkerung überdurchschnittlich hoch.

60 Prozent der Deutschen sind übergewichtig

Dazu kommt ein ungesundes Essverhalten, heißt es in der Studie "Gesundheit auf einen Blick": 60 Prozent der Deutschen seien übergewichtig oder fettleibig. Zudem litten die Bundesbürger häufiger unter chronischen Erkrankungen wie Diabetes als der Durchschnitt der Menschen in den OECD-Ländern.

Nach Angaben der Organisation starben in Deutschland rund 120.000 Menschen im Jahr 2016 an vermeidbaren Ursachen wie Lungenkrebs oder durch Alkohol bedingten Krankheiten. Diese könnten "durch effektive öffentliche Gesundheitsmaßnahmen und primäre Präventionsmaßnahmen verhindert werden", mahnte die Organisation an. Als Beispiel nannte sie ein "komplettes Werbeverbot für Tabakprodukte", das es in vielen Ländern bereits gebe.

Überdurchschnittlich viele Ärzte in Deutschland

Die Versorgung mit Ärzten in Deutschland ist überdurchschnittlich gut. So kommen in Deutschland 4,3 Ärzte auf 1.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Großbritannien sind es weniger als drei. An der Spitze dagegen steht Griechenland mit sechs.

In Deutschland werden die Ärzte relativ häufig genutzt. Etwa zehn Mal geht der Durchschnittsdeutsche im Jahr zum Arzt. Der OECD-Schnitt liegt bei weniger als sieben Arztbesuchen im Jahr.

Der OECD gehören insgesamt 36 Staaten, darunter die meisten EU-Staaten sowie Industrie- und Schwellenländer wie die USA, Mexiko und Südkorea.