Gesundheitsrisiken durch Aufnahme von Aluminium

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor gesundheitlichen Risiken durch die Aufnahme von Aluminium. Eine Studie des Instituts hat ergeben, dass Menschen aller Altersgruppen möglicherweise zu viel Aluminium aufnehmen. Das Leichtmetall sei unter anderem in Tee, Kaffee und Schokolade enthalten, aber auch in Lippenstiften, Deos und Sonnencremes sowie in Aluschalen für Take away-Essen und Alu-Folie. Der giftige Stoff kann mit dem Essen oder über die Haut aufgenommen werden. Er reichert sich im Körper an und kann Schäden am Gehirn, an Organen oder der Motorik verursachen.

Die Wissenschaftler raten beispielsweise davon ab, saure oder salzige Lebensmittel in Alufolie oder -schalen zu lagern. Zudem empfiehlt das BfR Lebensmittel und Kosmetika abwechslungsreich asuzuwählen, um einseitige Belastungen zu vermeiden.