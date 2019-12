Viele Mythen halten sich hartnäckig - auch dann, wenn sie eigentlich schon lange widerlegt sind. Das gilt auch für den Gesundheitsbereich. Hausarzt Dr. Lothar Zimmermann klärt auf, was hilft und was eher nicht.

Wer Zitronensaft in heißen Tee träufelt, tut sich was Gutes gegen die Erkältung - meint man, denn eine Zitrone enthält schließlich viel Vitamin C. Stimmt auch, sagt Hausarzt Zimmermann im SWR. Aber: "Dieses Vitamin ist hitzelabil und wird im heißen Wasser zerstört." Er rät deshalb, Zitronen eher in kalten oder höchstens lauwarmen Tees zu verwenden.

Noch besser, so der Mediziner, sei es, Obst zu essen als Vitamin C in Tablettenform zu sich zu nehmen.

Gesundheitsmythen: Nach fettem Essen einen Schnaps? Besser nicht!

Ein weiterer Mythos: Der obligatorische Schnaps nach dem fetten Festtagsessen räumt den Magen auf und hilft bei der Verdauung. Das sei zwar subjektiv der Fall, sagt Dr. Zimmermann, doch wer so etwas macht, "tut seinem Magen nichts Gutes." Denn der müsse erstmal das Essen und dann auch noch den Alkohol verdauen. Da müsse dann die Leber nicht nur mit dem Fett fertigwerden, sondern auch noch den Alkohol abbauen.

Lieber eine Runde spazierengehen

Der Arzt empfiehlt daher, nach dem Festtagsessen lieber eine Runde spazierengehen. Das sei verdauungsfördernd, weil Körper und Darm besser durchblutet würden. Sport treiben sollte man direkt nach dem Essen aber auf keinen Fall.