In den Städten wird es im Sommer längst viel heißer als im Umland. Für viele Menschen wird das auch zu einem Gesundheitsproblem. Damit beschäftigt sich die Plattform „Raumwelten” in Ludwigsburg. Grünes Bauen soll das Klima in den Städten verbessern. Darüber diskutieren Experten bei Veranstaltungen vom 13. bis 15. November. Eine kleine Ausstellung zur Baubotanik an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg zeigt Beispiele. Einblicke in seine Arbeit bietet einer der Stars der Szene, der französische Architekt Edouard Francois, der zu den Pionieren des grünen Bauens gehört. Mit dabei auch ein Stuttgarter Büro, das vor allem mit Bäumen bauen will. mehr...