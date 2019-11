Nachdem die Lufthansa-Flugbegleiter vom Arbeitsgericht Frankfurt die Erlaubnis zum Streik bekommen haben, kommt es am Donnerstag und Freitag auch an Flughäfen im Südwesten zu Behinderungen.

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat die Klage der Lufthansa gegen die Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO abgelehnt und damit die Erlaubnis für Arbeitsniederlegungen am Donnerstag und Freitag gegeben. Von den Behinderungen im Flugverkehr könnten am Flughafen Stuttgart zehn Maschinen, in Friedrichshafen vier und in Basel neun Flugzeuge betroffen sein. Insgesamt hat die Lufthansa für Donnerstag und Freitag 1.300 Flüge abgesagt. Selbst wenn sich UFO und zwei weitere Gewerkschaften am Abend mit Lufthansachef Carsten Spohr in letzter Minute auf eine Lösung einigen, lassen sich die Streikaktionen womöglich nicht mehr rückgängig machen.

Flugreisende müssen also in jedem Fall mit Behinderungen rechnen. Insgesamt 180.000 Passagiere seien laut Lufthansa davon betroffen. Die Gewerkschaft UFO hat von Donnerstag 0 Uhr bis Freitag 24 Uhr zum Streik bei der Lufthansa aufgerufen.

Dauer 0:49 min Angebote der Lufthansa für Kunden während der Streiktage Geli Hensolt, SWR Aktuelle Wirtschaft

Urteil des Arbeitsgerichts keine Überraschung

Das Urteil war so erwartbar. Erst vor sechs Wochen hat dasselbe Gericht ein ähnliches Urteil gefällt. UFO hat Tarifverträge einseitig gekündigt, und das Arbeitsgericht Frankfurt, vor dem auch jetzt verhandelt wurde, hat festgestellt: Diese Kündigung war rechtens. Damit ist indirekt auch der Vertretungsanspruch von UFO bestätigt worden, den die Lufthansa immer anzweifelt. Auch das hessische Landesarbeitsgericht hatte zuvor abgelehnt, über den Status von UFO und die Gültigkeit von Tarifverträgen im Eilverfahren zu entscheiden. Bisher sind Klagen immer eher zu Gunsten von UFO entschieden worden. Deshalb ist das aktuelle Urteil nicht verwunderlich.

Streit zwischen der Lufthansa und UFO kein reiner Tarifkonflikt

Hintergrund ist ein heftiger interner Streit bei UFO – um Posten und Geld. Funktionäre haben sich vorgeworfen, Geld veruntreut zu haben. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat deshalb auch im Frühjahr Büros der Gewerkschaft durchsucht und ermittelt seitdem. Der langjährige Gewerkschafts-Chef ist zurückgetreten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Der amtierende Vorstand ist nicht durch Neuwahlen bestimmt worden, sondern sozusagen kommissarisch eingesetzt. Neuwahlen soll es erst im Februar geben. Deshalb sagt Lufthansa erstmal grundsätzlich: Mit einem derart instabilen Verhandlungspartner können wir nicht reden. Die Fluggesellschaft zweifelt auch juristisch an, dass der derzeitige UFO-Vorstand verhandlungsberechtigt ist, weil er nicht ordentlich gewählt wurde.

Lufthansa-Chef trifft sich dennoch mit Gewerkschaften

Trotz allem hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr UFO und zwei weitere Gewerkschaften, die ebenfalls Kabinenpersonal vertreten, zum Gespräch eingeladen. Das ist auf jeden Fall überraschend, denn bisher wollte immer UFO reden, und die Lufthansa hat das abgelehnt – aus den genannten Gründen. Möglicherweise hat auch Spohr geahnt, wie das Urteil ausgeht. Aber selbst dann ist fraglich, was am Mittwochabend passieren soll, in sicher angespannter Atmosphäre. Die Streiks sind in der Zwischenzeit geplant, und das organisatorisch alles wieder rückgängig zu machen, wird bis Donnerstagfrüh nicht klappen. Also mit Behinderungen im Flugverkehr ist so oder so zu rechnen – selbst wenn, was unwahrscheinlich ist, es am Abend irgendeine Art von Einigung geben wird.