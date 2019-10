Die ersten Tarifverhandlungen für die rund 70.000 Beschäftigten der Chemieindustrie in Rheinland-Pfalz sind ergebnislos vertagt worden. Eine Einigung wird diesmal problematisch.

Dauer 1:51 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Keine Annährung zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft In der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Chemieindustrie hat es keine Ergebnisse gegeben. Arbeitgeber und Gewerkschaft rechnen mit schwierigen Verhandlungen. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

Arbeitgeber und Gewerkschaft rechneten schon im Vorfeld mit schwierigen Verhandlungen. IG BCE-Landesbezirksleiter Roland Strasser meinte, es werde eine anstrengende Runde, es gäbe viel Gesprächsstoff.

Dauer 1:01 min Hans Oberschulte, Arbeitgeber-Verhandlungsführer, zur Finanzkraft der Chemieindustrie: Hans Oberschulte, Arbeitgeber-Verhandlungsführer

Arbeitgeber sehen keinen Spielraum für Lohnerhöhungen

Über mehr Flexibilität könne man ergebnissoffen diskutieren, sagte Hans Oberschulte, der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite. Die Frage sei, wie man das finanzieren solle. Die Unternehmen hätten in der momentanen wirtschaftlichen Situation keinen Spielraum für eine weitere Erhöhung der Arbeitskosten.

Dauer 0:46 min Die Chemieindustrie in Rheinland-Pfalz Kleine und mittelständische Unternehmen prägen die Branche in Rheinland-Pfalz - eine der Ausnahmen: die BASF in Ludwigshafen, mit einem der weltweit größten Chemie-Standort

Gewerkschaft fordert "Zukunftskonto" mit 1.000 Euro

Neben höheren Löhnen und Gehältern sieht der Forderungskatalog der Gewerkschaft unter anderem ein persönliches Zukunftskonto vor. 1.000 Euro sollen darauf im Jahr eingezahlt werden, die Mitarbeiter sollen selbst entscheiden können, ob sie das Geld ausgezahlt bekommen oder in freie Zeit umwandeln wollen.

Weitere Tarifverhandlungen in Hannover und Stuttgart

Für die Beschäftigten der baden-württembergischen Chemieindustrie beginnen die Tarifgespräche am 10. Oktober in Karlsruhe. Am 21. Oktober werden die Verhandlungen dann in Hannover auf Bundesebene fortgesetzt.