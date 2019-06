per Mail teilen

Hongkongs Regierungschefin hat zwar das umstrittene Auslieferungsgesetz vorerst ausgesetzt. Ihre Gegner fühlen sich jedoch über den Tisch gezogen - und fordern ihren Rücktritt.

Dauer 0:32 min Opposition fordert Rücktritt von Lam Die Opposition in Hongkong fordert angesichts des umstrittenen und nun lediglich ausgesetzten Auslieferungsgesetzes den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam.

Carrie Lam hat die Notbremse gezogen: Nach wachsendem Druck legte sie den umstrittenen Entwurf zur Auslieferung Verdächtiger an Festlandchina auf Eis - zumindest in seiner jetzigen Form.

Lam warnt vor "schweren Verletzungen"

Sie wolle jetzt weiter versuchen, die Bevölkerung vom Schließen einiger Schlupflöcher im Gesetz zu überzeugen, sagte Lam.

Der Plan hatte Massenproteste mit Hunderttausenden Demonstranten nach sich gezogen. Kritiker befürchten, China werde die rechtlich garantierten zivilen Freiheiten in Hongkong weiter aushöhlen. Am Mittwoch war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Dutzende wurden verletzt.

Mit Blick auf weitere Gewalt hat Lam gewarnt: "Es ist möglich, dass es noch schlimmere Konfrontationen geben könnte, aus denen schwere Verletzungen für meine Polizeikollegen und die Öffentlichkeit resultieren könnten. Ich will nicht, dass es zu solchen Verletzungen kommt."

"Die Leute in Hongkong sind so oft belogen worden"

China bekundete am Samstag Unterstützung für Lams Entscheidung, den Entwurf zurückzustellen: Man habe Respekt und Verständnis, sagte der Sprecher des chinesischen Außenamts, Geng Shuang und versprach: Die Bewohner von Hongkong würden weiter alle Rechte und Freiheiten genießen, die Peking bei der Übernahme der früheren britischen Kronkolonie 1997 versprochen habe.

Die Hongkonger Protestorganisatoren bleiben misstrauisch: "Die Leute in Hongkong sind so oft belogen worden", sagt Bonny Leung von der Aktivistengruppe Civil Human Rights Front. Die Folge: Aktivisten wollen ihren Protest trotzdem fortsetzen. Am Sonntag soll es wieder hoch hergehen.