Mehr als die Hälfte der über 120 Buschfeuer in Australien sind noch nicht unter Kontrolle. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales gilt seit Montag der Notstand - mittlerweile auch für die Millionenmetropole Sydney.

Angesichts extremer Hitze und Trockenheit wirkt der derzeit herrschende heftige Wind wie ein Brandbeschleuniger. 600 Schulen blieben in New South Wales geschlossen. Teilweise, weil sie in den betroffenen Gebieten liegen. Aber auch, damit Menschen hier auf der Flucht vor dem Feuer Zuflucht finden können.

Die Gefahr ist nach wie vor hoch. Die Notfallbehörden forderten die Bewohner auf, das Buschland zu meiden. Für Australiens größte Stadt Sydney gilt die höchste Feuerwarnstufe.

Brände haben neue Dimension

Für den Feuerwehrchef von New South Wales, Bob Rogers, haben die Brände eine neue Dimension. Noch nie habe er es so früh im Jahr mit so heftigen, so heißen und so schnellen Buschfeuern zu tun gehabt. und

"Die Geschwindigkeit dieser Feuer ist absolut extrem" Bob Rogers, Feuerwehr-Chef von New South Wales

Die Feuer bewegten sich mit sechs bis zwölf Kilometern pro Stunde, so Rogers. Dabei entzündeten sich immer neue Brände und diese würden immer schneller. "Teilweise schneller als ein Mensch rennen kann", warnt der Feuerwehr-Chef.

Dauereinsatz im Kampf gegen die Flammen

1.300 Feuerwehrleute und hunderte freiwillige Helfer kämpfen gegen die Flammen. Mit Löschflugzeugen und Hochdruckpumpen versuchen sie, die Brände unter Kontrolle zu bringen.

Seit Freitag sind bei den Buschbränden in Australien drei Menschen ums Leben gekommen. 150 Häuser wurden zerstört. Betroffen ist eine Fläche viermal so groß wie das Saarland.