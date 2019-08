Gericht lässt Klage gegen ehemalige DFB-Funktionäre zu

per Mail teilen

Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat die Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger wegen der WM-Affäre zugelassen. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung, auch gegen zwei weitere Funktionäre. Zuvor hatte das Landgericht in Frankfurt die Klage abgewiesen, weil es keinen hinreichenden Verdacht auf Steuerhinterziehung sah. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Beschwerde beim Oberlandesgericht ein. Niersbach und Zwanziger wird vorgeworfen, die Rückzahlung von mehr als sechseinhalb Millionen Euro an den Weltverband FIFA verschleiert haben. Dadurch sei eine falsche Steuerklärung für das WM-Jahr 2006 abgegeben worden.