per Mail teilen

Rund vier Monate nach dem Brückeneinsturz in der norditalienischen Hafenstadt Genua haben die Abrissarbeiten begonnen. Die italienische Justiz ermittelt gegen eine Reihe von Beschuldigten und gegen die Betreiberfirma Autostrade per l'Italia. Sie wirft dem Autobahnbetreiber vor, die Brücke nicht regelmäßig gewartet zu haben. Bei dem Unglück Mitte August waren 43 Menschen gestorben - viele Autos stürzten in die Tiefe.