An Landwirte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist gentechnisch verunreinigtes Raps-Saatgut geliefert worden. Das hat das Umweltministerium in Mainz bekannt gegeben. Es ging unter anderem an Betriebe in den Landkreisen Mayen-Koblenz und Neuwied. Der größte Teil wurde bereits ausgesät. Um zu verhindern, dass der Gen-Raps sich ausbreitet, müssen die betroffenen Bauern nun ihre Felder umpflügen. Das verunreinigte Saatgut war zuvor in Frankreich festgestellt worden. Es ist in Europa verboten.