Gentechnikgegner scheitern vor dem EuGH

per Mail teilen

Gentechnikgegner sind mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Der EuGH hat entschieden, dass Lebensmittel und Tierfutter mit einer genetisch veränderten Sojabohne weiter in Europa verwendet werden dürfen. Die EU-Zulassung für die Sojabohnen des US-Herstellers Monsanto besteht seit zehn Jahren. Drei deutsche Nichtregierungsorganisationen hatten dagegen geklagt. In Deutschland dürfen gentechnisch veränderte Agrar-Rohstoffe an Tiere verfüttert werden, allerdings mit entsprechender Kennzeichnung.