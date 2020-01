per Mail teilen

Autoindustrie und Urlaubsbranche boomen, während junge Leute gegen diese Klimakiller auf die Straße gehen. Noch nie waren die Unterschiede zwischen den Generationen so krass wie heute, meint Martin Rupps.

Daimler, Audi und Porsche haben im vergangenen Jahr rekordverdächtig viele Autos verkauft. Auch die Kreuzfahrt-Touristik blickt auf ein Rekordjahr zurück. Einen beispiellosen Boom erlebt die Wohnmobil-Branche, siehe die Besuchermassen auf der aktuellen "Caravan, Motor und Touristik"-Messe in Stuttgart.

Der Protestforscher Dieter Ruch im Interview zu den Motiven der "Fridays for Future"-Anhänger:

Dauer 6:15 min Protestforscher zur Zukunft von „Fridays for Future“ Frust über die verfehlte Klimapolitik, Angst vor der Zukunft aber auch Lust am Protest treiben die Schülerinnen und Schüler der „Fridays for Future“-Demos auf die Straße. Das hat Protestforscher Dieter Ruch bei Befragungen herausgefunden. Er hält die Proteste nicht nur für ein Strohfeuer. Da sich die Protestform jedoch abnutzen werde, würde ein Teil der Jugendlichen andere Formen und Organisationen suchen. Audio herunterladen (5,5 MB | MP3)

Dass die Wirtschaft in Deutschland und besonders im Südwesten brummt, liegt vor allem an den geburtenstarken Jahrgängen, die heute schon in Rente sind oder auf der Zielgerade ihres Arbeitslebens. Vielfach vermögend und bei guter Gesundheit, wollen sie "noch einmal" ein dickes Auto fahren und die Welt sehen.

Wie verträgt sich das mit den Lebensvorstellungen und politischen Visionen der Jungen, die häufig kein Fleisch essen, kein Auto fahren und freitags für den Klimaschutz streiken? Das geht nicht zusammen. Es gibt auch keine Brücke dazwischen.

Zu allen Zeiten haben Junge und Ältere durch verschiedene Brillen in die Zukunft gesehen und daraus Vorstellungen für ihr Leben entwickelt. Aber so krass wie heute war der Unterschied zwischen den Generationen noch nie. Als Älterer empfinde ich daran keine Schuld. Wir sind immer Kinder unserer Zeit. Ich möchte, dass mir Junge meine Sicht auf die Welt nicht zum Vorwurf machen – und mein Wohnmobil auch nicht.