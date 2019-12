per Mail teilen

Ein Generalstreik legte ganz Frankreich lahm. Generell hat Frankreich den Ruf, ein Land zu sein, in dem viel gestreikt wird. Aber woran liegt das?

Laut Frank Baasner vom deutsch-französischen Institut in Ludwigsburg gehört Frankreich tatsächlich zu den Ländern in Europa, die die meisten Streiktage zu verzeichnen haben.

Das liege vor allem an dem relativ schwachen Einfluss, den die Sozialpartner dort arbeitsrechtlich ausüben könnten. Deshalb habe sich die Logik breitgemacht: "Erst mal zeigen wie stark man ist – durch Streiks – und dann verhandeln". In Deutschland sei es eher umgekehrt, so Baasner im SWR.



Dauer 3:54 min Frankreich beim Streiken Weltmeister Der Politikwissenschaftler Frank Baasner im Gespräch mit SWR-Moderator Florian Rudolph.

Hohe Akzeptanz der Streiks

Beim Generalstreik hätten sich viele Menschen ganz einfach darauf eingestellt, dass Busse und Bahnen stillstehen würden. Arbeitnehmer hätten Urlaub genommen oder seien von ihren Arbeitgebern in Homeoffice-Arbeit geschickt worden. Wie lange die Sympathie allerdings halte, sei eine andere Frage, erklärt Baasner.

Streik ein Teil der politischen Kultur

Der Gesellschaftswissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel sieht im Streik einen Teil der politischen Kultur Frankreichs:

"In Frankreich ist traditionell die Rolle der Vereine und Verbände unterbelichtet. Stattdessen gibt es eine direkte Gegenüberstellung des Individuums zum Staat und der Streik ist Teil der politischen Kultur. Also wenn dort gestreikt wird, dann ist das nicht gleich das Ende der öffentlichen Ordnung, sondern das wird hingenommen, weil es Teil der eigenen Kultur ist". Prof. Dr. Wolfgang Schröder, Gesellschaftswissenschaftler Uni Kassel im SWR



Dauer 0:26 min "Rolle der Gewerkschaften in Frankreich ist traditionell unterbelichtet" Gesellschaftswissenschaftler Wolfgang Schröder (Uni Kassel) im Gespräch mit SWR-Moderator Stefan Eich.

Generalstreik gegen Rentenreform

In Frankreich sind mehr als 180.000 Menschen gegen die Rentenreform-Pläne des Staatschefs auf die Straße gegangen. Ein Generalstreik legte das öffentliche Leben weitgehend lahm.

Flüge und Züge fielen aus, Schulen blieben geschlossen. Auch Feuerwehrleute, Polizisten, Krankenhaus-Mitarbeiter, Anwälte und die Müllabfuhr streikten.

Der Grund für den Streik der Franzosen ist die geplante Rentenreform. Sie gilt als wichtigste Sozialreform von Staatschef Emmanuel Macron. Arbeitnehmer sollen dazu gebracht werden, länger zu arbeiten. Das gesetzliche Renten-Eintrittsalter von 62 Jahren will die Regierung zwar offiziell nicht antasten, aber wer es wahrnimmt, muss künftig mit Abschlägen rechnen.

Zudem will Macron die mehr als 40 verschiedenen Rentensysteme vereinheitlichen und das Defizit der Rentenkassen abbauen, das bis 2025 auf 17 Milliarden Euro steigen könnte. Dies hatte er im Wahlkampf versprochen.