Nach der Ermordung eines Mannes in einem Berliner Park im August haben die Ermittler inzwischen konkrete Spuren, die auf die Beteiligung russischer staatlicher Stellen hindeuten. Nach Informationen von SWR und ARD-Hauptstadtstudio will der Generalbundesanwalt den Fall übernehmen. Ein diplomatischer Eklat mit Russland ist vorprogrammiert.

Nach dem Mord im Kleinen Tiergarten floh der Täter auf einem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit gen Westen in Richtung Turmstraße. Er veränderte sein Aussehen, nahm eine Perücke ab und warf sein Fahrrad in die Spree. Zeugen beobachteten dieses seltsame Verhalten und riefen die Polizei. Schnell war eine Streife vor Ort und nahm einen Mann fest. Sein russischer Pass lautet auf den Namen Vadim Sokolov. Der Mann kam unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Dauer 1:01 min Generalbundesanwalt vor Übernahme Tiergartenmord von Holger Schmidt Audio herunterladen (928 kB | MP3)

Bei den weiteren Ermittlungen bestätigte die russische Botschaft der Berliner Polizei, dass der Pass von Vadim Sokolov echt sei. Zwei Diplomaten besuchten den angeblichen Herrn Sokolov im Gefängnis. Was besprochen wurde, ist nicht bekannt. Doch den deutschen Ermittler kamen Zweifel. Vor allem, weil der Tatverdächtige einem älteren russischen Fahndungsbild verblüffend ähnlich sah. Damals wurde ebenfalls ein Mörder gesucht – nach einer Tat in Russland. Doch damals hieß der Gesuchte Vadim K. Und genau unter diesen Namen war wenige Tage vor dem Mord im Berliner Tiergarten ein Mann aus Russland in den europäischen Schengenraum eingereist. Die Ermittler hatten einen Anhaltspunkt, wo sie weitersuchen könnten. Und wurden fündig.

Dubiose Arbeitgeberbescheinigung

Beim Antrag für sein Visum legt Vadim K. nach Informationen von SWR und ARD-Hauptstadtstudio eine Bescheinigung seines Arbeitgebers in St. Petersburg vor. Zwei vermeintlich unterschriftsberechtigte Mitarbeiter der Firma ZAO Rust in St. Petersburg bescheinigen ihm nicht nur einen festen Job, sondern auch sein respektables Einkommen. Niemand schöpft Verdacht. Vadim K. erhielt ein Visum und reist über Paris nach Europa ein. Doch offenbar lebte genau dieser Mann in Berlin mit einem Ausweis auf den Namen Vadim Sokolov – ein Ausweis, den russische Behörden für echt erklärten. Wie passt das zusammen?

Als die Ermittler nach dem Mord im Kleinen Tiergarten den Reiseweg von Vadim K. rekonstruieren, interessieren sie sich auch intensiver für diese Arbeitgeberbescheinigung. Sie finden die Firma ZAO Rust – doch dann beginnen die Merkwürdigkeiten. Das genannte Gehalt scheint unrealistisch hoch zu sein, die Unterzeichner der Bescheinigung sind offenbar keine Personen, die bislang für die Firma in Erscheinung getreten sind. Dafür finden die Ermittler Telefonnummern der Firma, die zu weiteren Firmen mit Beteiligung des russischen Verteidigungsministeriums führen. Für die Ermittler klare Indizien für Beteiligung oder Kenntnis russischer staatlicher Strukturen – aber noch kein eindeutiger Beweis.

Anfangsverdacht gegen Russland

Deswegen laufen die Ermittlungen gegen Vadim K. weiter wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Doch für die mögliche Beteiligung russischer Stellen an dieser Tat besteht zunächst nur ein, juristisch geringerer, Anfangsverdacht. Für Generalbundesanwalt Peter Frank scheint das jedoch ausreichend zu sein, die Tat an sich zu ziehen, zu evozieren, wie es bei den Juristen heißt. Und zwar, weil die mögliche Beteiligung ausländischer staatlicher Stellen an einem Mord in Deutschland geeignet sei, das Sicherheitsgefühlt der Bevölkerung nachhaltig zu beeinträchtigen. Die Übernahme des Falles durch den Generalbundesanwalt ist ein formaler Akt, mit dem man in Berlin für Mittwoch rechnet. Wahrscheinlich wird dann auch das Bundeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Für die Ermittler steht indes fest, dass der Schütze die Tat kaum allein geplant haben kann. Die Ausspähung des Opfers, das Auskundschaften des Tatorts, das Besorgen der Waffe, für die Polizei Berlin ist es nicht vorstellbar, dass das alles ohne Vorbereitung und Hilfe anderer Personen geschehen ist. Die Ermittlungen laufen deshalb von Anfang an nicht nur gegen Vadim S. sondern auch gegen „Unbekannt“. Ein Ermittler bringt es auf den Punkt „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Helfer gab. Aber ich glaube auch nicht, dass wir diese Personen ohne Hilfe des Täters finden werden“. Mit großem Aufwand hatten die Ermittler in den vergangenen Wochen den Reiseweg des Mannes rekonstruiert. Er war zunächst nach Paris eingereist und von dort weiter nach Warschau. Dabei halten es die Ermittler für wahrscheinlich, dass er in Warschau die Waffe bekommen hat. Diese ist baulich so verändert worden, dass sie sich nicht zurückverfolgen lässt.

Bezahlter Auftragskiller?

Doch falls die These vom bezahlten Auftragskiller stimmt, dürfte von ihm kaum Hilfe zu erwarten sein, heißt es aus Ermittlungskreisen. Diskutiert werden zwei Hypothesen: Dass er ein Auftragskiller ist, der bezahlt wurde. Oder dass man ihn mit der Tat erpresst hat, für die er ursprünglich in Russland gesucht wurde. Nach dem Motto: Entweder sperren wird Dich ein oder Du arbeitest für uns. Das aber gerichtsfest zu beweisen, dürfte noch ein langer Weg sein. Trotzdem wird in Berlin schon jetzt mit diplomatischen Konsequenzen gerechnet. Es ist kaum vorstellbar, dass die Bundesregierung nicht auf die Übernahme des Falls reagiert. Üblich wäre beispielsweise die Ausweisung von russischem Botschaftspersonal, so wie es die Briten nach der versuchten Ermordung des russischen Doppelagenten Sergej Skripal gemacht hatten.