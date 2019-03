Bei Eltern und Schülern sind die ersten Winterferien im Land vom 25. Februar bis 1. März gut angekommen. Die Gewerkschaft sowie der Lehrerverband bleiben bei ihrer Kritik.

Die Einführung von Winter- und Pfingstferien war vor vier Jahren beschlossen worden. Durch die bundesweite Sommerferienregelung hätten sehr unterschiedliche Unterrichtsblöcke zwischen den einzelnen Schulferien gelegen, erklärt Henning Henn, Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. "In Extremfällen kam es zu Unterrichtsblöcken, die zwischen sechs Wochen und mehr als 13 Wochen variierten." Deswegen habe man die "kleinen Ferien" neu geordnet.

Kritik von Gewerkschaft und Lehrerverband

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte die Einführung von Winter- und Pfingstferien im Jahr 2015 abgelehnt. Dazu stehe man , sagt der Vorsitzende Klaus-Peter Hammer. "Aber natürlich freuen sich viele Kollegen, dass sie in Ski-Urlaub fahren können." Auch die freien Fastnachtstage seien sinnvoll. "Allerdings gibt es einen riesigen Stress, wenn das Schuljahr kurz ist und sich durch die Ferien weiter verdichtet." Der GEW-Vorsitzende will die Auswirkungen der Winter- und Pfingstferien in den kommenden Schuljahren genau beobachten: "Und wenn wir feststellen, dass es Probleme gibt, zum Beispiel einen größeren Zeitdruck für Lehrer und Schüler, dann sollten wir uns mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen und eine Lösung finden."

"Es war eben der Wille der Eltern", sagt Oliver Pick, stellvertretender Vorsitzender des Lehrerverbands Bildung und Erziehung (VBE). Gebraucht habe man die Ferien nicht wirklich. Er könne sich vorstellen, dass die Entscheidung für die Ferien bald wieder revidiert werde.

Landesschülervertretung mit positiver Bilanz

"Ich finde die Winterferien gut", sagt Alessandra La Sala, die in Kaiserslautern zur Schule geht und sich in der Landesschülerinnenvertretung (LSV) engagiert. Sie habe die Ferien zum Lernen genutzt. Die LSV stehe den Winterferien "relativ neutral" gegenüber. "Jedoch hätten wir uns ein bisschen mehr Mitbestimmungsrecht beim Erstellen der Regelungen gewünscht, da hauptsächlich Eltern und Lehrkräfte befragt wurden", meint sie.

Der Landeselternbeirat hatte die Einführung der Winterferien befürwortet. "Die Eltern wollten sie haben", sagt Landeselternsprecher Thorsten Ralle. "Und bislang hat uns auch keine Kritik von Eltern erreicht." Sorgen hätten bislang nur einige Fastnachtsverbände geäußert. "Aber das wird sich einpendeln."

Neue Gruppen für den Mainzer Jugendmaskenzug

Wegen der Winterferien war der Mainzer Jugendmaskenzug zwei Wochen früher als sonst durch die Landeshauptstadt gerollt. Der neue Termin habe sich aber nicht negativ ausgewirkt, bilanziert Cathrin Tronser von der Arbeitsgemeinschaft Mainzer Straßencarneval, die deswegen einen höheren Organisationsaufwand hatte als in den vergangenen Jahren. "Wir hatten höhere Kosten, konnten aber auch neue Gruppen für den Jugendmaskenzug gewinnen."

Die Verteilung der Ferien ist bis zum Schuljahr 2023/2024 festgelegt. Da das Osterfest in den Jahren 2019, 2020 und 2022 relativ spät im Jahr liegt, wurden in diesen Jahren - jeweils in der Woche vor Fastnacht - zusätzliche Winterferien eingeplant. In den Jahren 2021, 2023 und 2024 ist der Zeitraum zwischen Ostern und dem Beginn der Sommerferien dagegen vergleichsweise lang. Deswegen wurden Pfingstferien eingeführt, die - einschließlich eines beweglichen Ferientages nach Fronleichnam - dann jeweils zwei Wochen umfassen werden.