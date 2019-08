Kaffeebecher, Verpackungen, Zigarettenkippen – die Städte sind vollgemüllt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze überlegt zusammen mit Städten und Gemeinden, wie diese Last erleichtert werden kann. Sie will bei den Herstellern ansetzen.

Rund 2,8 Milliarden Einwegbecher kommen jedes Jahr in Deutschland in den Umlauf. To-Go-Becher für Kaffee oder Tee, die bei den Städten und Gemeinden einen bitteren Beigeschmack hinterlassen - auch bei Michael Ebling, dem Mainzer Oberbürgermeister (SPD). In seiner Stadt muss die Reinigung immer häufiger überquellende Mülleimer leeren: "Das regelmäßiger zu leeren, ist vom Personal, vom Logistikaufwand, vom technischen Aufwand her etwas, das seit Jahren steigt. Und am Ende bezahlen diesen höheren Aufwand die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler."

Kaffeebecher und Kippenstummel sind nicht der einzige Müll, den Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) im Visier hat. Plastiktüten sollen gleich komplett aus dem Handel verschwinden.

Hersteller an Entsorgung beteiligen

Die Umweltministerin möchte gegen diese Wegwerfmentalität nun intensiver vorgehen. Sie will die Hersteller stärker in die Pflicht nehmen. Das gilt für die Wegwerfbecher ebenso wie für Zigarettenkippen, die ebenfalls mit hohem Aufwand entsorgt werden müssen. Dabei sollen die Hersteller sich an den Kosten von Reinigung, Entsorgung sowie an Kampagnen, um Abfall zu vermeiden, beteiligen.

Der Mainzer Oberbürgermeister sieht das positiv: "Das hilft, diesen Abfall zu vermeiden. Und es schafft ein Stück Gerechtigkeit: die Gerechtigkeit, dass am Ende die Hersteller mit herangezogen werden und nicht wir den ganzen Einwegmüll mitbezahlen müssen."

Kennzeichnung von "Bio"-Plastik?

Kritisch sieht Schulze auch das sogenannte Bio-Plastik. Es handelt sich dabei um angeblich biologisch abbaubare Kunststoffe, die in Wirklichkeit kaum oder nur sehr langsam verrotten. Hier fordert sie eine einheitliche europäische Kennzeichnung, damit die Verbraucher Klarheit bekommen.