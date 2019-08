per Mail teilen

Trotz Warnungen der Behörden und fehlender Genehmigung sind in Moskau erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei griff hart durch und nahm wieder Hunderte Demonstranten fest.

"Gemeinsam für unabhängige Kandidaten" - unter diesem Motto versammelten sich die Demonstranten an verschiedenen Orten in Moskau. Sie richteten sich damit gegen den Ausschluss von 57 Oppositionskandidaten bei der Wahl des Moskauer Stadtparlaments am 8. September. Die Moskauer Opposition hatte zu der Aktion aufgerufen. Sie war nicht genehmigt - und von offizieller Seite wurden vorab auch Warnungen ausgesprochen.

Fast nur kremltreue Kandidaten zur Wahl zugelassen

Die zentrale Wahlkommission hatte fast ausschließlich kremltreue Kandidaten registriert. Regierungsgegner wurden wegen Formfehlern nicht zugelassen. Das wollen die Demonstranten nicht hinnehmen - und wollen für eine Zulassung zu der Abstimmung kämpfen.

Einige Vertreter der gemäßigten Oppositionspartei Jabloko erhielten eine Zulassung, teils aber auch erst nach Einspruch. Die Opposition rief die Wähler trotz des Demonstrationsverbots dazu auf, für ihr Recht auf demokratische Wahlen auf die Straße zu gehen.

Dauer 1:01 min Etliche Festnahmen bei Protesten in Moskau Beitrag von Hans Liedtke

1.300 Aktivisten festgenommen

Bei einer ebenfalls nicht genehmigten Aktion am vergangenen Samstag wurden 1.300 Aktivisten festgenommen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken gegen die friedlichen Proteste vor. Der Einsatz von Gewalt wurde international kritisiert.